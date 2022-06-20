باهي أحمد



أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد، أن «الغرفة» دائما تسعى الى توفير فرص الاستثمار في شتى المجالات مع الدول الأخرى، لافتا في تصريح له عقب اجتماع الغرفة أمس مع السفير المكسيكي لدى البلاد ميغيل انخيل ايسيدرو ووفد مكسيكي، الى ان زيارة الوفد المكسيكي ليست الاولى للكويت لكنها تختلف في أن هذا التوقيت يعد مرحلة جديدة بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية - الروسية، علما أن هناك تبادلا تجاريا بين المكسيك والكويت.



وأضاف قائلا: « هذه الزيارة هي للدعوة للاستثمار في محافظ استثمارية بشركات مكسيكية، حيث تتركز أغلب هذه المحافظ في أميركا والمكسيك، وهناك رغبة في جذب الجانب الكويتي للاستثمار فيها، والتي تستثمر في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والغاز وغيرها من المجالات».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة المكسيكية للبنية التحتية كارلوس روبليس جيل: «نحن نعمل بشكل أكبر في مجال البنية التحتية سواء في المطارات ومحطات معالجة المياه وغيرها، كما أننا لنا قاعدة استثمارية في أميركا وغيرها من المشاريع، لذا ندعو المستثمرين الكويتيين للمشاركة والاستثمار في المشاريع بالمكسيك وأميركا، وتبادل التعاون والخبرات بين الجانبين في هذا المجال».



وعن توقعاته بشأن مدى إقبال المستثمرين الكويتيين في الاستثمار في هذه المجالات، قال: «نرحب بالمستثمرين الكويتيين للاستثمار، خاصة أننا لدينا فرص واعدة في المكسيك».