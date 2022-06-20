انتخب د.سلطان بن خميس اليحيائي رئيسا للمركز العربي للإعلام السياحي 2022-2024، وذلك ضمن أعمال الملتقى 14 للإعلام السياحي العربي والمقام حاليا بجمهورية مصر العربية.



ويتكون المجلس من ليلى بنت عطية الله من تونس النائب الأول للرئيس، ود.صباح علال من الجمهورية العراقية النائب الثاني، ومصطفى عبدالمنعم من جمهورية مصر العربية الأمين العام للمركز، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وهم د.لمياء محمود من جمهورية مصر، وصالح المخدوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالرحمن البسيوني من جمهورية مصر العربية، ود.خالد عمر من الجمهورية اليمنية، وأحمد عليوه من المملكة الأردنية الهاشمية، خالد خليل من جمهورية مصر العربية.



وقال د.سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي في أول تصريح له بعد فوزه بمقعد رئاسة المركز: أتقدم بالشكر الجزيل لثقة أعضاء مجلس إدارة الإعلام العربي السياحي في انتخابي رئيسا للمجلس خلال الفترة 2022-2024 مثمنا هذه الثقة.



وأضاف: نتمنى أن نكون كمجلس إدارة فاعلين في دعم قطاع الإعلام السياحي على مستوى الوطن العربي سواء كان على مستوى القطاعات الإعلامية او السياحية الحكومية منها والخاصة وأن نعمل أيضا على تنشيط السياحية البينية العربية وأن نبرز المقومات السياحية في مختلف أرجاء الوطن العربي إضافة الى تشكيل فريق عمل واحد يسهم في الرقي بمستوى وجودة الخدمة المقدمة في القطاع الإعلامي السياحي.