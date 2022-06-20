مع دخول فصل الصيف وقرب حلول عيد الأضحى المبارك كثفت الهيئات والمؤسسات الكويتية أنشطتها الإنسانية لمؤازرة المحتاجين في مختلف أصقاع العالم، وذلك حرصا منها على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها ترسيخا لسياسية الكويت في هذا المجال والمتمثلة في إغاثة كل محتاج أينما كان بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والعرقية.



ويأتي ذلك بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة البشرية اتساقا مع المبادئ الأساسية في الدين الإسلامي الحنيف التي هي جزء أصيل من تكوين قيادة هذا الوطن العزيز وشعبه.