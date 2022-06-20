وضع خطة عمل سنوية لكل أقسام المراقبة وتسهيل إجراءات الدورة المستندية

بشرى شعبان



كشفت مراقبة شؤون النزلاء والموظفين في إدارة الأحداث وزنة العنزي أن الإدارة متمثلة في مراقبة شؤون النزلاء تحرص على تطوير العمل وتوفير احتياجات العاملين والنزلاء عبر برامج متكاملة من الدورات التدريبية للموظفين للعمل الإداري، إلى تأمين احتياجات الموظفين وفق حاجة العمل، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الإدارة من العاملين بكافة الاختصاصات.



وأشارت العنزي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أنه بجانب قيام المراقبة بمتابعة حقوق الموظفين وانضباطهم والتزامهم، فإنها تعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل الدورات المستندية وتطوير قاعدة بيانات الموظفين، وتحفيز الموظفين ومكافأة المتميزين منهم، ووضع خطط تدريبية للكوادر الفنية والإدارية. وكشفت العنزي عن أن الإدارة تعاني إلى حد ما من نقص بالكوادر الوطنية نتيجة عزوف الشباب والخريجين عن العمل بإدارة الأحداث كما لدينا نقص في الكوادر الفنية للعمل بالورش الفنية لتدريب النزلاء وهناك تنسيق مع معاهد التطبيقي لتوفير مدربين فنيين في الورش. وبينت ان مراقب شؤون العاملين والنزلاء متابع مباشرة من قبل مدير الإدارة موضحة أنه يتولى المسؤوليات التالية:



- إعداد خطة العمل السنوية للأقسام التابعة للمراقبة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة.



- الإشراف فنيا وإداريا على أعمال الأقسام التابعة للمراقبة ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.



- العمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل في الأقسام التابعة للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة.



- اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في الأقسام التابعة للمراقبة والتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.



- متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في المراقبة والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات كل فيما يخصه، والتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالوزارة لإجراء التعديلات اللازمة عليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



- متابعة تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد إلى الإدارة ذات العلاقة بأنشطة المراقبة.



- متابعة نشاط الأقسام التابعة للمراقبة وإصدار التعليمات المناسبة لإنجاز الأعمال فيها وفقا للجدول الزمني المحدد لها.



- التنسيق في العمل المشترك بين الأقسام التابعة للمراقبة والأقسام الأخرى ذات العلاقة داخل الإدارة وخارجها من الناحية التنظيمية والقانونية والإدارية.



- متابعة تنفيذ أعمال أقسام المراقبة على أكمل وجه حسب الاختصاصات التنظيمية المحددة لها.



- تقييم أداء الأقسام التابعة للمراقبة ورفع تقارير بها للإدارة.



- متابعة توفير وإنجاز الطلبات المعيشية للنزلاء في الدور وفقا للنظام المتبع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإدارة والوزارة.



- تحديد الاحتياجات الخاصة لأقسام المراقبة بالتنسيق مع الإدارة.



- اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة.



- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المراقبة ورفعها للإدارة.