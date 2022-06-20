محمد راتب



أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية الجهراء التعاونية أحمد الحادور الشمري، عن انطلاق تخفيضات يونيو في الأسواق المركزية اليوم الاثنين، والتي تستمر حتى 24 الجاري بالتعاون مع كبريات الشركات الموردة للأصناف ذات الماركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن تخفيضات يونيو تأتي ضمن الخطة التسويقية المنبثقة من استراتيجية مجلس الإدارة الهادفة إلى النهوض بالمبيعات وتخفيف الأعباء المالية عن أهالي المنطقة. وأوضح الحادور أن عدد الأصناف المشمولة في التخفيضات يتجاوز 250 صنفا ما بين غذائي واستهلاكي تم اختيارها حسب إقبال رواد الجمعية والمساهمين، وتصل نسبة التخفيضات على السلع إلى 50%، مبينا أنه تم إبلاغ مدراء الأسواق بأن الأولوية في الاستفادة من التخفيضات للمساهمين ورواد الجمعية.



وأشار الحادور إلى أن جميع السلع المشمولة في التخفيضات متوافرة طوال فترة العرض دون نقصان انطلاقا من مبدأ المصداقية في تنظيم المهرجانات والعروض، موضحا أن مهرجان الخضار والفاكهة يقام أسبوعيا كل يوم اثنين في الأسواق المركزية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.