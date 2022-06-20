محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية علي مناحي الفزير، في تصريح لـ «الأنباء»، أن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 فاقت التوقعات من حيث المبيعات التي بلغت 20.994.189 مليونا، وصافي المشتريات 19.222.527 مليونا، موضحا أن مجلس الإدارة حرص على تطبيق آلية عمل تقوم على تحقيق التوازن بين المشتريات والمبيعات، وتوفير السلع الأساسية والضرورية، وعدم التعامل مع السلع بطيئة الحركة والراكدة.



وأشار إلى أن صافي الربح القابل للتوزيع وصل إلى 620.150 ألف دينار، وشهد عدد الأعضاء زيادة إلى 4231 عضوا، وأما رأس المال فقد ارتفع إلى 87.326 ألفا، والاحتياطي إلى 3.298.851 ملايين، مرجعا رسوخ المركز المالي إلى زيادة الاهتمام بمنافذ البيع عبر توفير السلع الأصلية والبديلة والمكملة لإرضاء كافة الأذواق، والرقابة الدائمة على الجمعية والفروع، والالتزام بالقرارات الوزارية والتعاميم واللوائح مع الاهتمام بنظافة وتنسيق وترتيب الأسواق والفروع.



وفيما يتعلق بالحركة التسويقية قال: قامت الجمعية بعمل مهرجانات تسويقية في السوق المركزي والفروع الخارجية بشكل دوري ومنتظم على مدار العام، وأطلقت عروضا خاصة على العديد من الأصناف والسلع لما فيها من فائدة تعود بالنفع على مساهمي الجمعية وأهالي المنطقة.



وبين الفزير أن من المهرجانات التي أقامتها الجمعية: مهرجان لوازم العائلة، والعودة إلى المدارس، والخضار والفواكه كل سبت، إلى جانب توزيع السلة الرمضانية وسلة فبراير بقيمة 250 فلسا، مع تجديد فرع الصيدلية الذي انعكس إيجابا على حركة المبيعات.



وردا على سؤال حول أبرز الإنجازات الإنشائية، أفاد بأنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لتوسعة فرع التموين بسوق الضاحية وجار استخراج التراخيص المطلوبة من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارة الشؤون لاستبدال ثلاجات الأجبان والزيتون والمكسرات بفرع ق 12 وفرع «البحرين»، وتم إبرام العقد مع الشركة المختصة وسيكون التوريد والتركيب خلال الشهر الجاري.



وبخصوص استغلال الميزانين بتوسعة السوق المركزي، ذكر أنه تم الحصول على الموافقة من الجهات المختصة لطرح نشاط استغلال الميزانين بأنشطة تجارية، تشمل مستلزمات رياضية، لعب وأدوات أطفال، ملابس جاهزة، عطور، هدايا وكماليات، ملابس شعبية، تسليم وتسلم البريد السريع، بيع وصيانة الأجهزة الإلكترونية وبيع مستلزماتها، الهواتف وتصليحها وبيع مستلزماتها، حلويات ومعجنات، عصير وآيس كريم حسب الشروط والقوانين الصادرة عن الجهات الرسمية والمنظمة لذلك.



وأضاف أن العمل جار لمخاطبة الجهات الرسمية للحصول على موافقة إضافة أنشطة إلى لوازم العائلة تضم العطور وأدوات تجميل، أجهزة إلكترونية وكهربائية، هدايا وكماليات، بيع الأحذية وسيتم الحصول على الموافقة من جهات الاختصاص قريبا.



وتابع الفزير أنه تم طرح أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة الفرع في القطعة 77 بالتنسيق مع الوزارة وجار المتابعة لترسية هذه الأعمال على إحدى الشركات المختصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.



واختتم بأن مجلس الإدارة يعمل جاهدا على تحقيق قفزات نوعية في المركز المالي والإداري للجمعية، ويبذل ما في وسعه لوضع خطط إستراتيجية قادرة على مواكبة التطورات والمنافسة بقوة في منطقة تعج بالأسواق الموازية.