جرياً على عادته في مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، أعلن بنك الخليج عن فوز فاتن مشافى عوض العجمي بجائزة 12 ضعف الراتب في السحب الثالث لحساب الراتب منذ بداية العام الحالي، الذي جرى بحضور وإشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان نبارك للرابحة فاتن العجمي الفوز بالجائزة السنوية لحساب الراتب من بنك الخليج، وهو الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم عروضا خاصة مصممة حسب حاجة العميل، معبرا عن تمنياته بحظ أوفر لباقي العملاء الذين لم يحالفهم الحظ.



وأشار إلى أن قطار الجوائز والسحوبات من بنك الخليج لا يتوقف وبإمكان المزيد من العمل نيل فرص أكثر للفوز، مشيرا إلى أن عملاء حساب الراتب على موعد مع 3 سحوبات مقبلة في 8 أغسطس للفوز بسيارة مرسيدس G500 و10 أكتوبر للفوز بجائزة 12 ضعف الراتب، و12 ديسمبر للفوز بسيارة مرسيدس G500.



وأشار إلى العديد من العروض والمزايا التي يحصل عليها عملاء حساب الراتب، الذين يحولون راتبهم إلى بنك الخليج في 2022، وتشمل المشاركة في 6 سحوبات على مدار العام، منها 3 سحوبات للفوز بسيارة مرسيدس G500 و3 سحوبات أخرى للفوز بجائزة 12 ضعف الراتب، فضلا عن الحصول على هدية نقدية لغاية 1000 دينار وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين عند فتح الحساب.