الجائزة تعكس نجاح استراتيجية البنك نحو بناء ثقافة وقدرات رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات



حصد مكتب البيانات في بنك الكويت الوطني على جائزة «تحويل البيانات»، وذلك على هامش قمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط والتي عقدت في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.



وسلطت جائزة هذا العام الضوء على اللاعبين الرائدين والاتجاهات الناشئة في تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتقنيات ذات الصلة وكذلك امتلاك العقلية الإبداعية القائمة على البيانات بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الرقمية وتطوير وابتكار المنتجات والعمليات وتعلم الآلة.



وتشكل الجائزة تتويجا لجهود فريق مكتب البيانات التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني في تطوير مشهد البيانات والأدوات التحليلية، كما تعكس نجاح استراتيجية البنك نحو بناء ثقافة وقدرات رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل ومعالجة البيانات للمساهمة في التنبؤ بسلوك واحتياجات العملاء بشكل أفضل.



وقد أتاح نهج تحويل البيانات في بنك الكويت الوطني تحقيق العديد من الإنجازات الاستراتيجية في رحلة العميل عبر معالجة البيانات الضخمة، والتحليلات الإحصائية وإنشاء تصورات للبيانات بطرق أكثر ديناميكية وبكفاءة عالية.

هذا إلى جانب مساعي البنك الحثيثة لتعزيز قدرات التنبؤ بإدارة المخاطر وتقليل التكاليف من خلال النشر الفعال لنماذج القرارات القائمة على البيانات القوية.



يذكر أن مركز البيانات التابع لبنك الكويت الوطني تم إنشاؤه وتطويره وفقا لأفضل المواصفات العالمية، حيث يستهدف تحليل كميات هائلة من البيانات لدراسة اتجاهات واحتياجات عملاء البنك وهو ما يمنح القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة تلبي طموحاتهم وتوقعاتهم.



وتعد القمة المعنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط القمة الوحيدة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في منطقة الخليج العربي، حيث تجمع أكثر من 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

وركزت القمة على معالجة المخاوف الحالية ذات الصلة باعتماد التقنيات المستقبلية، وإتاحة الفرصة لشرح دراسات حالة فعلية وتقديم العروض والجلسات الحوارية.