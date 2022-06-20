جددت الكويت التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات بشكل كامل وشامل وذلك وفق ما نصت عليه اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها مديرة إدارة الخدمات العامة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالكويت الخنساء الحسيني مساء الجمعة خلال الدورة الـ 15 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وجددت الحسيني التزام الكويت بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدة على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لاسيما في تبادل الخبرات والمعلومات.



وقالت «نشاطر المجتمع الدولي ترحيبه وارتياحه بالتحسن والتقدم الملحوظ في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا وتعزيز حقوقهم وقدراتهم على الوصول إلى الخدمات والمعلومات منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006». ولفتت الحسيني الى ان التقارير الدولية تؤكد على انه لا زال هناك المزيد الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم بشكل أكبر وفعال في كافة مجالات الحياة. وبينت ان ذلك ياتي من خلال تمكينهم في المجالات المختلفة وتوفير الرعاية اللازمة وتسخير التكنولوجيا المعينة لهم. وتابعت الحسيني «في الكويت أصدرنا القانون رقم 8 لسنة 2010 والذي تنسجم بنوده ومواده مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت لها الكويت في 14 فبراير2013 ومنذ ذلك الحين نعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».



وأضافت «لقد مر العالم خلال العامين والنصف الماضيين بوضع صحي استثنائي أثر على كافة مفاصل الحياة بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص وفي هذا الصدد قامت الكويت بوضع وتنفيذ تدابير فعالة نحو حماية حقوق ذوي الإعاقة في ظل جائحة (كونا المستجد - كوفيد 19) التي تسببت في زيادة عزلتهم».