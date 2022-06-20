حنان عبدالمعبود



أعرب رئيس مجلس إدارة حملة (كان) د. خالد أحمد الصالح، عن فخره واعتزازه بتكريم الحملة للإعلامية القديرة «ماما أنيسة»، واصفا مشوارها، الذي نجحت خلاله في تعليم أبنائنا القيم الإنسانية والروحية والتعليمية، بأنه عطاء بلا حدود ساهم في تنشئة أجيال عدة بمفاهيم وطنية خدمت المنظومة الاجتماعية في البلاد في كل مناحي الحياة.



وتطرق الصالح إلى التحديات التي واجهتها «ماما أنيسة» لاسيما على صعيد وصولها كمرأة في بداياتها، معتبرا أن نجاحها بمنزلة ترجمة حقيقية للمصطلح الرائج حاليا «تمكين المرأة»، قائلا: كان من الصعب أن تشق امرأة طريقها وسط الرجال والمجتمع وتبرع في مجالها بهذا الشكل، وفي الوقت نفسه تحافظ على قيم المجتمع وتزرع حب الأخلاق والقيم في نفوس البراعم الصغيرة.



وزاد الصالح: جميعنا مقصرون في رد الجميل للقيادات الذين أفنوا حياتهم لخدمة البلاد وغرس القيم الإنسانية النبيلة، وعلينا أن نفكر في أن نرد لهم ولو القليل، قائلا: السعادة التي ظهرت على وجه السيدة انيسة محمد جعفر في يوم تكريمها اليوم هي سعادة لكل شخصية لم تنل تكريمها المستحق، مثمنا تجاوب المواطنين مع هذا التوجه لاسيما في حملة التوعية في أحد المراكز التجارية المشهورة حيث أقبل الناس عندما شاهدوا صورتها وعبروا عن مشاعرهم وذكرياتهم مع ماما انيسة.



بدورها، عبرت ماما انيسة في تصريحات على هامش الفعالية، عن شكرها وامتنانها لما قدمته حملة (كان) خلال حملة التوعية بسرطان الطفل، مشيرة الى أن ما قدمته الحملة شيء كبير كل الناس تتحدث عنه واستفادت منه، داعية الله أن يحفظ الجميع من المرض، مضيفة أنها لو قامت بعمل برنامج يعبر فيه الأطفال عن مشاعرهم فإننا ستحتاج 50 سنة وما تخلص كلماتهم.