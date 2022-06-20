تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو، والذي تم تحديده تكريما للاجئين في جميع انحاء العالم لتسليط الضوء على قوة وشجاعة الاشخاص الذين اجبروا على الفرار من وطنهم هربا من الصراعات والاضطهاد والكوارث، صرح مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم بهذه المناسبة بأن لدولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية بصمات راسخة في مساعدة اللاجئين حول العالم بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بمساعدة اللاجئين وحقوق الانسان.



وقال الغانم: يأتي تعاون الصندوق الكويتي للتنمية مع الجهات المعنية ايمانا منه بأهمية توفير سبل الحياة الكريمة للاجئين وحماية وتحسين حياتهم كل يوم، وان الكويت سعت لتبني وتنفيذ مبادرات انسانية كالاستجابة والدعم للاجئين في مختلف البلدان تماشيا مع مسيرتها في البذل والعطاء الممتدة منذ القدم.



واضاف الغانم ان الصندوق لعب دورا بارزا في تقديم الدعم والمساعدة لنازحي عدد من الدول مثل فلسطين والعراق وسورية واليمن وميانمار وغيرها من المجتمعات المستضيفة لهم في لبنان والاردن وتركيا ومصر وبنغلاديش، منذ اندلاع الصراعات المسلحة في اوطانهم، وتمثل هذا الدور الاغاثي الذي قام به الصندوق الكويتي بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول المذكورة لمساعدتها على تحمل الاعباء الناجمة عن النزوح المفاجئ للاجئين ومساعدتهم على التكيف مع الاوضاع الاستثنائية التي يعيشونها خارج بلدانهم.



وبهذه المناسبة، سيضاء مبنى الصندوق الكويتي باللون الأزرق تضامنا مع اللاجئين حول العالم.