محمد الجلاهمة



فيما تخطت درجات الحرارة حاجز الـ 45 وارتفاع حرارة محركات المركبات إلا أن حادثا وقع ظهرا على الدائري الرابع زاد من معاناة مستخدميه ، اذ تسبب الحادث في إعاقة جزئية للدائري الرابع باتجاه الشويخ جراء سقوط شجرة بهذا الاتجاه مقابل منطقة الروضة، وكاملة مقابل منطقة السرة باتجاه السالمية.

وبحسب مصدر، فإن مركبة رباعية الدفع اختلت على الأرجح عجلة القيادة من قائدها باتجاه السالمية فاصطدم بشجرة وتوقفت المركبة فيما سقطت الشجرة بالاتجاه الآخر . هذا، وسارع رجال المرور لتنظيم السير بالاتجاهين والتعامل مع المركبة وقائدها وكذلك الشجرة .