محمد الجلاهمة



أحال قطاع الأمن الجنائي وافدا عربيا إلى النيابة العامة بعد ثبوت سرقته 4 مركبات من نطاق محافظة الفروانية، وأرشد الوافد عن أماكن ترك المركبات التي سرقها بعد تعرضها للعطب أو خشية من ضبطه بعدما استخدمها لفترة من الوقت، كما ضبطت بحوزته مركبة مبلغ عن سرقتها.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى رجال مباحث الفروانية عن تورط سوري في سرقة مركبات بوضعية تشغيل وخلال عمل التحريات تبين ان مركبة مسروقة بذات الطريقة بحوزته ليتم ضبطه وبالتحقيق معه في قضايا مماثلة أرشد عن سرقته 3 مركبات بخلاف تلك التي وجدت معه.



من جهة أخرى، شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن مجهول سلب هاتفا نقالا ذكيا من موظف في محل هواتف بالجهراء. وكان وافد مصري أبلغ عن أن مجهولا دخل إلى محل يعمل به ليلا وهدده بسلاح ناري وسلب هاتفا وهرب به جريا على الأقدام.