القاهرة - هناء السيد



ثمّن رئيس المركز العربي للإعلام السياحي د سلطان اليحيائي دور المغفور له بإذن الله تعالى الزميل جاسم التنيب، ودور جريدة «الأنباء» في دعم جهود الارتقاء بالسياحة البينية العربية، من خلال مبادرة «الأنباء» قبل سنوات بتخصيص صفحة «سياحة وسفر» مما يدل على اهتمامها بالسياحة باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الدخل القومي والتنمية للبلاد.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» على هامش المؤتمر العربي للإعلام السياحي في دورته الـ14 التي اختتمت أعمالها بالقاهرة، أن الكويت من الدول الداعمة للعمل العربي المشترك والسياحة البينية العربية.



وشهد المؤتمر إجراء انتخابات المركز لدورته المقبلة التي تستمر لعامين، بحضور ومشاركة من الدول العربية الأعضاء ومديري فروع المركز بالدول العربية.



وقد انتخب أعضاء مجلس إدارة المركز د.سلطان بن خميس اليحيائي رئيسا للمركز لدورته المقبلة، حيث يعد هذا المركز من المراكز المتخصصة في الإعلام السياحي، ويساهم بدور كبير في تنشيط ودعم توجهات الدول العربية في قطاع السياحة.



وتم انتخاب نائب رئيس المركز عن دول شمال أفريقيا ليلى عطية الله عن شمال أفريقيا ونائب رئيس، وصباح علال عن آسيا، كما تم انتخاب الأمين العام للمركز مصطفى عبد المنعم.



وأوضح اليحيائي أن رئاسته للمركز للمرة الثانية يعد تكليفا وليس تشريفا، حيث إن المرحلة الحالية والمقبلة تشهد اهتماما عربيا منقطع النظير لقطاع السياحة، ومساهمته



الفاعلة في رفد التنمية الاقتصادية لأي بلد.



وأشار إلى أن الرسالة التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة هي التعاون لتعزيز السياحة البينية العربية خاصة أن كل دولة عربية تمتلك مقومات سياحية مختلفة وهذا التنوع يزيد من حركة السياحة البنية.



ويعمل المركز من خلال فروعه المنتشرة في الوطن العربي على إبراز المقومات السياحية التي يزخر بها أي قطر من أقطار الوطن العربي، والمتتبع لسير المركز منذ انطلاقته عام 2008، إلى الآن يرى حجم الجهود التي يبذلها منسوبو المركز رغم التحديات المختلفة لتسخير الإمكانات الإعلامية لدعم السياحة العربية في ظل العمل بروح الفريق الواحد.



الجدير بالذكر أن مقر المركز الرئيسي في القاهرة ولديه 14 فرعا ويعمل حاليا على فتح فروع جديدة له في الكويت والبحرين.