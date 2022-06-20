ثامر السليم



أصدر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي قرارا يوم الجمعة 17 الجاري يقضي بتكليف القائم بأعمال كلية العلوم الإدارية د.محمد إبراهيم زينل بالقيام بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق.



ونص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه بناء على طلب د.قتيبة رزوقي الإعفاء من منصب الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق بالتكليف، وعلى قرار مدير الجامعة في شأن تفويض أمين عام الجامعة في بعض اختصاصاته وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل تكليف أ.د.محمد إبراهيم زينل القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية للقيام بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق بالإضافة إلى عمله الأصلي اعتبارا من 17 الجاري حتى إشعار آخر.