بحث وكلاء الوزارات المعنية بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس عددا من الموضوعات المهمة المعنية بسلامة الأغذية الخليجية ومنها الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة.



وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان لها أمس الأحد أن الاجتماع عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي (دولة الرئاسة) د.محمد الناصر وشارك فيه الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة خليفة العبري.



وأضافت أن مباحثات الاجتماع تمحورت حول قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون ودليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس وجهود دول المجلس في مشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.



وتركزت مناقشات الاجتماع أيضا على الإشادة بالعمل الخليجي المشترك المتمثل في جهود الأمانة العامة واللجان الفنية الدائمة لسلامة الأغذية وفرق العمل العاملة تحت مظلة مجلس التعاون وسعيها لتنظيم وتنسيق العمل الخليجي المشترك.