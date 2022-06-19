أصدر النواب المعتصمون في مبنى مجلس الأمة بيانا صحافيا رحبوا وقدروا فيه دعوات نبذ الخلاف وتوحيد الصف خلف المطالب الوطنية باحترام الدستور وتطبيق المادة 102 منه.



وجاء في البيان ما يلي"

"نرحب ونقدر نحن النواب المعتصمين في مجلس الأمة لليوم السادس على التوالي بدعوات نبذ الخلاف وتوحيد الصف خلف المطالب الوطنية باحترام أحكام الدستور وتطبيق المادة 102 منه، فما أحوجنا اليوم إلى تجميع الجهود تحت مظلة واحدة وهدف أسمى، وهو احترام الدستور ودولة المؤسسات".



وأضاف البيان "من المؤسف أن تحل علينا الذكرى الـ 61 للاستقلال، والكويت تشهد تراجعا وتعطلا في مسيرتها الديموقراطية، وتغييب متعمد لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس الأمة، محيين تداعي المواطنين الكبير والمتواصل للاعتصامات التي بدأتها القوى الوطنية في دواوين الكويت، مؤكدين أننا مستمرون بإذن الله في موقفنا حتى تتحقق مطالبنا" .