قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الأسعار "المرتفعة بشكل غير مقبول" ستستمر على الأرجح مع المستهلكين طوال عام 2022، إلا أن الوضع المالي الشخصي القوي للمواطنين سيساعد على تجنب حدوث ركود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" "لقد شهدنا تضخما مرتفعا حتى الآن هذا العام، وهذا سيؤدي إلى تضخم أعلى لبقية العام".

وأضافت أن الحجم الكبير من المدخرات بين الأمريكيين مع الخروج من الجائحة وسوق عمل "قوية للغاية"، فإن حدوث ركود ليس "حتميا على الإطلاق".

وقالت إن تقديم إعفاء ضريبي على البنزين "يستحق الدراسة" إذا كان سيساعد المستهلكين على تحمل التضخم.

وارتفع التضخم الأمريكي إلى 6ر8 % في أيار/مايو الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 40 عاما، وهو ما يكشف استمرار الضغوط على الاقتصاد.

وأدت هذه الأرقام إلى تلاشي الآمال في أن يبدأ التضخم في التراجع وهو ما دفع مجلس الاحتياط الاتحادى إلى رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ عام 1994 .