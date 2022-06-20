ناقش رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا اليوم الاثنين الانخفاض السريع لعملة الين مقابل الدولار الأمريكي، حيث رأى الاثنان أن الوضع الحالي في السوق "أمر مثير للقلق".

وصرح كيشيدا للصحفيين عقب اجتماعه مع كورودا، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية بأن "هنالك محادثات بأن الانخفاض الحاد في الين يمثل مصدر قلق " .

وقال كورودا على نحو منفصل إنه أخبر رئيس الوزراء بأن الانخفاض الحاد في قيمة الين "غير مرغوب فيه" لأن من شأنه أن يجعل الشكوك المختلفة تخيم على خطط أعمال الشركات .

وأفاد بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات العملة وسيستجيب بشكل مناسب بالتنسيق مع الحكومة.

واستدرك كورودا قائلا إنه لم يتلق أي تعليمات خاصة من كيشيدا في هذا الصدد.

وجاء الاجتماع بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوياته في 24 عامًا عند حوالي 135.60 مقابل الدولار الأسبوع الماضي وسط توقعات بتوسيع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وفي اجتماع وضع السياسة الذي استمر يومين الأسبوع الماضي، حافظ بنك اليابان المركزي على سياسة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، على عكس البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية التي كانت ترفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، وهي تحركات دفعت المستثمرين إلى بيع العملة اليابانية.