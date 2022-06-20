تعاني إيطاليا من حالة جفاف متفاقمة، حيث تطالب أقاليم في الشمال الحكومة الوطنية بإعلان حالة طوارئ.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الزراعة ستيفانو باتوانيلي قوله مطلع الأسبوع إن إعلان حالة طوارئ هو أمر "لا مفر منه".

ومن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى للأقاليم المتضررة والحكومة هذا الأسبوع في روما.

وفي مناطق مختلفة بالدولة المطلة على البحر المتوسط، لم تسقط أي أمطار على مدار نحو أربعة أشهر. ووصل نهر بو إلى أدنى مستوى له منذ 70 عاما.

ويهدد نقص المياه العديد من المحاصيل في أقاليم بيدمونت ولومباردي وإميليا رومانيا شمالي إيطاليا.

وفي كثير من المناطق، نفدت المياه من الخزانات وتم استخدام صهاريج لنقل المياه؛ واقتصر استهلاك المياه في بعض المجتمعات فقط على الشرب أو الاحتياجات الحيوية الأخرى اليومية.

وانخفضت المحاصيل في بعض مناطق البلاد بمقدار النصف، وفقا لتقديرات القطاع الزراعي.

وتضرر قطاع منتجات الألبان أيضا: حيث تراجع إنتاج الأبقار للحليب بنسبة تصل إلى 10% بسبب الحرارة غير العادية ونقص العلف.