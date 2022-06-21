تزكية عبداللطيف الدعي لعضوية مكتب المجلس.. و اختيار الأعضاء فهد العبدالجادر وناصر الجدعان وعبدالله العنزي للجنة المختارين

بداح العنزي



رفض المجلس البلدي في جلسته العادية صباح امس برئاسة عبدالله المحري اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية على قراره بشأن عدم السماح بتخصيص موقع للإبل بمساحة 2كم2 بمنطقة الشقايا، وذلك من خلال استخدام المادة 25 بعد موافقة 19 عضوا على الطلب من أصل 14 عضوا وبذلك يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للفصل فيه.



وزكى المجلس العضو عبداللطيف الدعي عضوا في مكتب المجلس.



كما تمت تزكية 3 أعضاء لعضوية لجنة المختارين، وهم: فهد العبدالجادر، ناصر الجدعان، وعبدالله العنزي.



وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا.



انتقل المجلس الى الاطلاع على بند الرسائل الواردة والمتضمن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي 17 /2022، حيث يشمل اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية على قرار رفض المجلس طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا على طريق السالمي بمساحة 2كم2.



وقال د.حسن كمال إن الموضوع تمت مناقشته في المجلس السابق وتم رفضه ولذلك أطلب استخدام المادة 25 لرفض اعتراض الوزيرة على القرار.



وذكر فهيد المويزري أن الطلب وارد من شركة وهيئة الزراعة إحالة الأمر الى المجلس البلدي. ولذلك أطلب تفعيل المادة 25 لأن هناك دراسة للأمن الغذائي لا يوجد فيها ما يخص الإبل خاصة ان لحوم الإبل تمثل 1% من الأمن الغذائي، ولذلك من غير المعقول أن يتم التصديق على القرار.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 بأغلبية 9 أصوات من أصل 14 صوتا.



وبحث المجلس الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن نقل مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منطقة العديلية الى منطقة اخرى غير سكنية.



وذكر د.حسن كمال أن المجلس ما زال بانتظار كتاب من الهيئة العامة للشباب والرياضة بهذا الخصوص.



وبين مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن موضوع الاستثمار في الأندية صدر بقانون وليس لائحة، وقد شكلت وزيرة البلدية لجنة من ضمن أعضائها ممثلين من الهيئة العامة للشباب والرياضة وتم إرسال كتاب للهيئة بهذا الخصوص ولم يصل الرد الى الآن.



وقال العضو فهيد المويزري نحن بانتظار تقرير من الجهاز التنفيذي بهذا الشأن.



وقال د.حسن كمال إن مشكلة العديلية ان المنطقة مزدحمة، ولذلك طلب نقل الاتحاد يحتاج الى دراسة من الجهاز التنفيذي بالبلدية.



وبين م.احمد المنفوحي ان البلدية اشترطت ان يكون هناك رأي للمجلس البلدي بشأن الاستثمار وان يكون في جميع المناطق بأن المشروع طرح للمزايدة الخاص بالاستثمار وقد تم تشكيل لجنة لبحث مدة الاستثمار وبأن تكون مدة معينة وعند الصدور اما بقانون او تشريع لتطبيق القانون.



ووافق المجلس على إحالة الطلب للجهاز التنفيذي لإعداد ودراسة حول الموضوع.



وانتقل المجلس لانتخاب عضو لمكتب المجلس البلدي، حيث تمت تزكية عبداللطيف الدعي.



كما زكى المجلس أعضاء لجنة المختارين وهم: ناصر الجدعان، عبدالله العنزي، فهد العبدالجادر.



ووافق المجلس على جميع محاضر اللجان الرئيسية والفرعية الخاصة بانتخاب رؤساء ومقرري اللجان.



ورفعت الجلسة الساعة 10.30 صباحا.