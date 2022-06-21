أعلنت شركة إن سي إم للاستثمار (إحدى شركات الاستثمار والوساطة المالية المرخصة في الكويت) عن تنظيمها لندوة إلكترونية بعنوان «دليلك لتعلم التداول» والتي من المقرر تنفيذها من قبل معهد نور سي إم للتدريب الأهلي التابع للشركة والمرخص من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، إن الندوة ستعقد يوم غد الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة.



وصرح فراس مشتاق (رئيس قسم التسويق في الشركة) بأن شركة إن سي إم للاستثمار مستمرة في عقد الندوات التدريبية، وذلك في إطار التعاون في تعزيز دورنا ومسؤوليتنا الاجتماعية في نشر المعرفة ورفع الوعي وتجنب عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها المتداولون في الكويت.



واختتم: نحن نرحب في «إن سي إم للاستثمار» ومعهد «نور سي إم» للتدريب الأهلي بجميع الراغبين في تعلم التداول الإلكتروني وندعوهم للتسجيل وتجهيز جميع استفساراتهم لمناقشتها في الندوة التي ستعقد في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، حيث يمكنكم التسجيل في الندوة عن طريق الموقع الإلكتروني التالي www.noorcmacademy.com.