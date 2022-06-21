عبدالله قنيص



أحال مدير عام مديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي ملف قضية سرقة رصيد خليجي، إلى مكتب مباحث السالمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وجاءت إحالة ملف القضية عقب تقدم شخص خليجي( 29 عاما) إلى مخفر السالمية ببلاغ عن تعرضه لتزوير في محرر بنكي بمبلغ مالي قدره 18 دينارا من قبل شخص مجهول الهوية.



وذكر المجني عليه انه تلقى رسالة على هاتفه النقال جاء فيها «بطاقتك المصرفية محظورة للمساعدة اتصل بنا على رقم xxxxxxx».



وأضاف: تواصلت مع الرقم المرفق بالرسالة فطلب مني المتحدث مجموعة من المعلومات عن حسابي لزوم التحديث حسبما اعتقدت وإذ برصيدي يسحب منه هذا المبلغ، وسجلت بتصنيف جنايات برقم 2022/177.