عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث الفروانية من ضبط مواطن من أرباب السوابق اتهمه وافد عربي بالشروع في سرقة محل للهواتف بأن اصطدم بواجهة المحل الخارجي فجرا بقصد الدخول وسرقة محتويات المحل الكائن في الفروانية.



وبمواجهة المدعى عليه في واقعة إتلاف المحل عمدا بعد ضبطه اعترف لكنه عزا ذلك الى رفض العامل إعادة هاتف اشتراه بسبب فتح كرتون الهاتف. وكان وافد مصري أبلغ عمليات الداخلية بتعرض محل يعمل به للشروع في السرقة وإتلاف واجهة المحل وأن هناك كاميرات أظهرت مركبة تقتحم المحل، وعلى الفور تم تحديد هوية الجاني من خلال لوحة المركبة وضبطه في منطقة العمرية، حيث كان في حالة غير طبيعية وقت ضبطه، وجار إحالة المتهم الى النيابة العامة.



إلى ذلك، أصدرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بيانا حول الواقعة قالت فيها: تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شخص قام بالاصطدام بمركبته بأحد المحلات التجارية في محافظة الفروانية محاولا سرقته لكنه لم يتمكن من ذلك، حيث تمت إحالته إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.