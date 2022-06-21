انطلقت في مدينة إسطنبول التركية أمس أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي تحت رعاية رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وبمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



وفي مستهل المؤتمر وجه الرئيس أردوغان رسالة تلفزيونية حول موضوع اللاجئين وأهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية عادلة لهذا الملف من شأنها حفظ الحقوق الإنسانية لهم والحد من معاناتهم.



كما ألقى رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو كلمات تتمحور حول ملف الهجرة واللاجئين ودور البرلمانات المحوري بهذا الشأن.



وعقد الغانم مباحثات مع رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتركز الاجتماع على علاقات التعاون الثنائي بين البرلمانين الكويتي والتركي وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.



كما بحث الجانبان آخر تطورات قضايا المستثمرين الكويتيين في تركيا والتي سبق للغانم ان بحثها مع المسؤولين الأتراك من كافة المستويات في فترات سابقة، أعرب الغانم خلال المباحثات عن شكره للسلطات التركية وعلى رأسهم الرئيس شنتوب على حل الكثير من قضايا النصب العقاري التي عانى منها بعض المستثمرين والمواطنين الكويتيين متطلعا الى حل ما تبقى من قضايا أخرى مشابهة.



وتناولت المباحثات أيضا سبل تنسيق المواقف المشتركة بين البرلمانات الإسلامية إزاء القضايا والملفات المقرر بحثها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في أكتوبر المقبل.



واجتمع الرئيس الغانم مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتركز الاجتماع على جدول أعمال المؤتمر الجاري والذي يبحث في تأثيرات ملف الهجرة واللاجئين على دول المنطقة، بالإضافة الى القضايا المزمع طرحها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في أكتوبر المقبل.



كما التقى الغانم رئيس الوفد البرلماني العراقي إيفان فائق جابرو وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي المشترك الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان التركي الكبير تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ونقل الوفد البرلماني العراقي في مستهل اللقاء تحيات رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للرئيس الغانم الذي بدوره أعرب عن تقديره الكبير للرئيس الحلبوسي.



وتركز اللقاء على بحث علاقات التعاون الثنائي بين البرلمانين الكويتي والعراقي وأهمية تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية القارية والدولية ضمن التنسيق العربي والإسلامي، وحضر اللقاء النائبتان العراقيتان فيان دخيل وبسيمة باسم.



وتأتي مشاركة الغانم في المؤتمر الذي يبحث موضوع الاتفاقيات الدولية بشأن قضايا الهجرة واللاجئين تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي الكبير مصطفى شنتوب.



كما تأتي دعوة البرلمان الكويتي الى المؤتمر انطلاقا من كون الكويت احدى الدول المانحة الرئيسية في العالم في قضايا اللاجئين وخاصة قضية اللاجئين السوريين التي ستأخذ الحيز الأكبر من النقاش خلال المؤتمر.



وحضر الاجتماعات سفير الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي، وقنصل عام الكويت في اسطنبول محمد المحمد.