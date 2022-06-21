وقعت الهيئة العامة للاستثمار ضمن ثلاثة صناديق سيادية خليجية اتفاقية أمس في الرباط مع 9 صناديق أفريقية للترويج للاستثمار في القارة.



ووقع الاتفاقية بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار كل من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو)، وذلك على هامش الاجتماع الأول لمنتدى الاستثمار الأفريقي، الذي يعد منصة تجمع الصناديق السيادية في أنجولا وجيبوتي ومصر وإثيوبيا والغابون وغانا والمغرب ونيجيريا ورواندا، فيما لم يكشف منظمو المنتدى عن تفاصيل حول كيف ستدعم الصناديق الخليجية نظيرتها الأفريقية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة محمد السويدي، إن المنتدى سيمكننا من استكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملين في أفريقيا لـ «إيه.دي.كيو» والشركات التابعة لها. وقال الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية الأفريقية المشاركة في الحدث، إن المنتدى سيركز على حشد رأس المال والأسهم وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمار في اللوجستيات لتحسين الترابط بين دول القارة.



ومن بين الصناديق السيادية الأفريقية التي وقعت الاتفاقية صندوق إثمار كابيتال في المغرب وهيئة الاستثمار السيادية في نيجيريا والصندوق السيادي في مصر.