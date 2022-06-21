بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الأمينة العامة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ، مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز جاء تقديرا للجهود الإنسانية والإغاثية للمنكوبين في شتى بقاع العالم التي تقوم بها الجمعية، مؤكدا سموه أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع ويجسد المكانة العالية التي تحظى بها الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما على صعيد العمل الإنساني، سائلا سموه المولى تعالى لها ولكافة الإخوة والأخوات بجمعية الهلال الأحمر الكويتي دوام التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.



هذا، وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها الجديد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.