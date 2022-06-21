أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة امس، أن موقع معرض «إكسبو دبي 2020» الضخم سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في أكتوبر المقبل باسم «مدينة إكسبو دبي» التي ستضم مركزا ضخما للمعارض وعددا من الشركات.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه في تويتر: «الإخوة والأخوات، بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020، الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر، والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاما، نعلن عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي.. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي».

واضاف «مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة.. صديقة للعائلات.. صديقة للتقنية.. صديقة للاقتصاد.. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر.. سيبقى سحر إكسبو مستمرا.. ستبقى قبة الوصل.. وستبقى شلالات إكسبو.. وسيبقى جناح الامارات وجناح ألف وجناح تيرا».