حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة السلة بعد فوزه على غريمه برشلونة في نهائي البطولة (Best of 5).



وتوج الريال عقب الانتصار على برشلونة بـ 3 مباريات مقابل واحدة، ليستعيد طعم الظفر بالدوري الإسباني لكرة السلة، بعد غياب في آخر موسمين.



وذلك إثر فوزه على برشلونة، في رابع مواجهات سلسلة النهائي بنتيجة (81-74).



ووسط جماهيره التي احتشدت في مدرجات صالة مدريد، نجح الفريق«الملكي» في حسم الأمور وعدم الانتظار لمباراة خامسة فاصلة كانت ستقام وسط أنصار الفريق الكاتالوني.



ويعد هذا اللقب الـ 36 في تاريخ الريال بالدوري الإسباني، ليواصل تربعه على عرش المتوجين بالبطولة مقابل 19 لقبا للبارسا.



كما أن هذا هو ثاني ألقاب الموسم للميرينغي، بعد لقب السوبر الإسباني على حساب البلوغرانا أيضا.