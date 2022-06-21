صوت الاتحاد الدولي للسباحة برئاسة حسين المسلم لصالح منع الرياضيين الذين وصلوا لمرحلة البلوغ الذكورية «المتحولين جنسيا» من التسابق في منافسات السيدات.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أنه بالإضافة إلى ذلك سيشكل الاتحاد الدولي للسباحة مجموعة عمل بهدف إنشاء فئة منافسة مفتوحة لكل الرياضيين «بغض النظر عن جنسهم، نوعهم القانوني، أو هويتهم الجنسية».



ووافق أكثر من 70% من الاتحادات الأعضاء في المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد (مقره سويسرا) الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست أول من أمس، على سياسة إدراج الجنس الجديد خلال الجمعية العمومية المقامة على هامش بطولة العالم في بودابست.



وقال رئيس الاتحاد الدولي حسين المسلم: «يجب أن نحمي حقوق رياضيينا في المنافسة، لكن أيضا علينا حماية العدالة التنافسية في بطولاتنا، خاصة في فئة السيدات التابعة للاتحاد الدولي». وأضاف «سأشكل مجموعة عمل لإنشاء فئة مفتوحة في بطولاتنا. سنكون أول اتحاد يقوم بهذه الخطوة».



كان المسلم يتحدث بعدما كشف الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) عن اعتماده سياسة الشمولية التي وافق عليها الأعضاء بعد ذلك.