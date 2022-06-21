أسامة دياب



أطلق سفير الاتحاد الاوروبي لدى الكويت د.كريستيان تيودور أول كتاب لوصفات الطهي «اتحاد النكهات الأوروبية» في فندق الفورسيزون، وذلك بمشاركة 17 من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها تمثيل ديبلوماسي في الكويت إضافة إلى الشيف التنفيذي الفرنسي تييري بابيلييه.



وقال تيودور«إن الطعام جزء أساسي من حياتنا اليومية ليس فقط كوسيلة للبقاء ولكن أيضا كجزء من ثقافتنا وتراثنا في الاتحاد الأوروبي والكويت».



وذكر ان فن المشاركة في الطعام وتذوقه يعد جزءا مهما من الهوية الأوروبية، وهو شيء تشترك فيه أوروبا مع الكويت، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي غني للغاية ومتنوع في الثقافات والنكهات، وهو أمر يقدره الزائرون الكويتيون أثناء زيارتهم لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.



وأشار إلى أن ثقافة مشاركة الطعام تعزز التواصل والعلاقات بين الأفراد والدول كما تعد أوروبا موطنا لبعض أشهر الأطباق في العالم ويتشارك كل من الاتحاد الأوروبي والكويت في المعايير الغذائية فائقة الجودة.



وتابع تيودور: «تنتقل الوصفات التقليدية عبر الأجيال كتعبير عن الهوية الثقافية، وتجلب ذكريات خاصة عن الوطن وعلى الرغم من اختلافاتنا فإن الذكريات الدافئة لمطبخ الجدة شيء نتشاركه جميعا ولذلك يعد الطعام أحد أوجه التعبير عن تراثنا الثقافي وهوياتنا وحياتنا الاجتماعية وتقاليدنا في أوروبا كما في الكويت».



وبين أن الكتاب يتضمن 27 وصفة تعكس ثقافة الطهي المتنوعة في أوروبا كما يبرز كتاب اتحاد النكهات الأوروبية تنوع المأكولات والثقافة الأوروبية.



واختتم حديثه بالقول: إن الكويت صديق مقرب وموثوق وأنا على ثقة من أننا كأصدقاء وشركاء سوف نستمتع بهذه التجربة الثقافية الجديدة التي ستحثنا على معرفة المزيد عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.



بدورها، تحدثت الشيف الكويتية هنوف البلهان عن مشاركتها، مشددة على أن الطعام يشكل محورا مركزيا في ثقافات الشعوب وتاريخها، ويعكس باختلاف أصنافه عمق التراث الثقافي وتميز المجتمعات كما يلعب الطعام دورا مهما في مساعدتنا على الارتباط بهويتنا الثقافية.



شعار الاتحاد الأوروبي هو «متحدون رغم الاختلافات»، ويعكس كتاب وصفات الطهي من بلدان الاتحاد الأوروبي هذا المفهوم.