أعلن إقليم "لاند"، التابع لمنطقة أكيتانيا جنوب غربي فرنسا، تدمير 200 هكتار من غابات الصنوبر شرقي الإقليم بسبب اندلاع حريق كبير أثر على بلديات "فيل سوبيران" و"سان جاستن" و"إيستيجارد" و"سان - جولي - دارمانياك".

وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية، أنه تم تدمير 200 هكتار من غابات الصنوبر، وذلك بسبب العواصف القوية العديدة التي أسفرت عن انتشار النيران بسرعة، مضيفة أن نحو 200 رجل إطفاء وحوالي 20 شرطي توجهوا إلى موقع الحريق، وتم إرسال مروحية مزودة بمعدات صب المياه.

وأوضحت القناة أنه تم إجلاء نحو 100 شخص إلى قاعة ببلدية "سان جولي دارمانياك" كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن هذا هو أول حريق غابات لهذا الموسم في هذا القسم المغطى بالغابات، والذي يشمل بشكل خاص جزءًا من منتزه "لاند دي جاسكوني".