أعلنت هولندا الإثنين رفع القيود التي تفرضها على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في خطوة تسعى من خلالها إلى تعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي، غداة إعلان جارتها ألمانيا اتّخاذ خطوة مماثلة.

وأعلن وزير شؤون المناخ والطاقة الهولندي روب يتن في مؤتمر صحافي أن "الحكومة قرّرت أن ترفع فورا القيود المفروضة على الإنتاج في المحطات الكهربائية العاملة بالفحم من العام 2022 وحتى العام 2024".

وأوضح أن "هذا الأمر يعني أن المحطات الكهربائية العاملة بالفحم يمكنها أن تعمل مجددا بكامل طاقتها بدلا من الحد الأقصى المحدد بـ35 بالمئة".

ويأتي قرار هولندا غداة قرار مماثل اتّخذته ألمانيا بزيادة اعتمادها على الفحم لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي.

وفي أيار/مايو أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" تعليق تسليم هذه المادة لشركة "غاز تيرا" الهولندية المملوكة جزئيا للدولة الهولندية بعدما رفضت المؤسسة تسديد الفواتير بالروبل.

وتابع "أود أن أشدد على عدم وجود نقص حاد في مادة الغاز في الوقت الراهن" في هولندا، مشيرا في المقابل إلى أن "عددا متزايدا من الدول يتعرّض لضغوط" تمارسها روسيا.

وأضاف "هذا الأمر يثير قلقنا. بسبب هذه الهواجس أعلن اليوم عن وجود أزمة غاز من المستوى الأول: الإنذار المبكر".

وأشار الوزير إلى أن الإنذار الأقصى هو من المستوى الثالث، لكنه شدد على أن "مخاطر عدم التحرك في الوقت الراهن كبيرة جدا".

وقال الوزير الهولندي إن بلاده كانت قد "أعدّت هذا القرار في الأيام الأخيرة مع شركائها الأوروبيين".

وقبل القرار الأخير كان محظورا على المحطات الكهربائية العاملة بالفحم منذ كانون الثاني/يناير العمل بأكثر من 35 بالمئة من طاقاتها القصوى وذلك من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.