علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت رخص استيراد صلبوخ لنحو 4 شركات خلال الأيام الماضية، وذلك بغرض توفيره لسد حاجة السوق المحلي.

وتفصيلياً، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تراخيص استيراد الصلبوخ للشركات الـ 4، ومن ثم خاطبت مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سليمان الفهد، في شأن السماح لتلك الشركات بالاستيراد.



بدورها، أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعاميم جمركية، بشأن السماح للشركات الـ 4 بمباشرة النشاط وفقا للترخيص الممنوح لهم من وزارة التجارة، حيث أوعزت إلى المعنيين من منتسبي الجمارك بصدور تراخيص الاستيراد، مبينة سريان العمل بتلك التراخيص من تاريخ صدورها؟