أعلن بنك وربة عن الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: عبير محبوب بخيت الدهام، وخلف طه حسن بخيت، وندى عمر السويسي، ومحمد مصبح الحزمي، وعبدالله عوض صغير العنزي، ومحمد عبدالله علي الوزان، وأحمد راشد فالح الميع العازمي، وفواز سعد شمس المطيري، وبدر محمد رشود الرشود، ونادية فهد عبدالله أبو تمر.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دينار في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر».



وأضاف: «يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذاو ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».