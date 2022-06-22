أظهرت دراسة حديثة ان الشركات المدرجة في أسواق دول الخليج قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40.6 مليار دولار خلال 2021، وذلك بارتفاع بلغ 33% مقارنة مع توزيعات بلغت 30 مليار دولار خلال 2020.

وجاء في الدراسة التي نشرتها «أرقام» ان العائد النقدي للتوزيعات خلال 2021 قد بلغ 2.2% وهو نفس العائد النقدي لعام 2020.

وجاءت تلك التوزيعات مع تحسن البيئة التشغيلية في دول الخليج العربي بعد التعافي من جائحة كورونا وحالات الاغلاق الاقتصادي التي قامت بها العديد من الدول لمنع تفشى الوباء وهو ما انعكس سلبا على النتائج المالية للشركات والتوزيعات.



وبالنسبة لعام 2022 فإن التوقعات الايجابية تظل مسيطرة على الاسواق الخليجية في ظل استمرار صعود أسعار النفط وتوجه أغلب ميزانيات دول الخليج الى تحقيق فوائض مالية خلال السنة المالية الحالية وهو الأمر الذي سينعكس ايجابا على زيادة الانفاق الاستثماري وتحسن الاوضاع الاقتصادية.