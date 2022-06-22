قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أمس إن الكويت لديها الطاقة الإنتاجية الكافية للوصول إلى كامل حصتها الإنتاجية التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) والاستجابة لأي زيادة مستقبلية.



وأضاف انه ليس هناك خطط الآن لإدراج وحدات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية في البورصة، لكن ذلك قد يتغير بمرور الوقت.



وقال للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي في قطر الذي تنظمه بلومبيرغ: «تطلعنا إلى ما قامت به أرامكو وأدنوك فيما يتعلق بخطوط الأنابيب على سبيل المثال. ليس هذا أمرا مستبعدا بالنسبة لنا، بل أمر نتطلع إليه».



وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول على أن الكويت ملتزمة بالاستثمار لتلبية الطلب المتزايد على الهيدروكربونات، مضيفا أنها في مرحلة التشغيل في مصفاة جديدة.

وقال الصباح: «الكويت يمكن أن ترفع الإنتاج عن المستوى الحالي ومستعدة لتلبية أي زيادات تأذن بها أوپيك، مضيفا أن الحفارة البحرية الأولى وصلت الكويت وستبدأ التنقيب قريبا.



من جانبه، قال العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية غانم الغنيمان، إن الهيئة تنتظر تراجعا متوقعا أكبر في الأسواق العالمية قبل أن توجه استثماراتها وتعتقد أن ذلك سيكون قبل نهاية العام، مضيفا إنه يتوقع أن تتراجع الأسواق بدرجة أكبر عن مستواها الراهن.