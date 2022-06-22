أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات عن وصول سيارة BMW الفئة السابعة الجديدة كليا، وهي سيارة السيدان الفخمة والرائدة ضمن مجموعة سيارات BMW.

وقد تم الإعلان عن طرح السيارة الجديدة في مناسبة حصرية أقيمت من أجل عرض السيارة في صالة شركة علي الغانم وأولاده للسيارات BMW في منطقة الشويخ، وحيث سيتم عرضها حتى يوم الخميس 23 يونيو 2022.



وفي كلمة له خلال الحدث، قال السيد يوسف القطامي، المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات: «يسعدنا جدا أن نطرح BMW الفئة السابعة الجديدة كليا في الكويت. فلطالما مثلت الفئة السابعة ذروة التصميم والهندسة والأداء والرفاهية للسيارات الألمانية الراقية.

وسيرسي هذا الجيل الأحدث معيارا جديدا في تقنيات السيارات المبتكرة، وراحة الركاب والترفيه، كما أننا سعداء في استجابة عملائنا الذين يشاهدون السيارة حاليا في معرضنا في الشويخ وحتى يوم الخميس، حيث أبدوا إعجابهم الكبير بالتكنولوجيا والفخامة والتقنيات العالية في هذا الجيل من الفئة السابعة».



تقنيات مبتكرة تجسد قوتها لتكون علامة فارقة في العصر الحالي



تتميز BMW الفئة السابعة الجديدة بأسلوب عصري يركز على مجموعة من العناصر الأساسية في تصميمها الخارجي والداخلي. يضفي تصميم الواجهة الأمامية لسيارات BMW في فئة السيارات الفاخرة، ميزات نموذجية رائدة على رونق العلامة التجارية، مع الحفاظ على سمة التمييز الواضح بين هذه الطرازات وغيرها في مجموعة BMW.

كما تبرز الميزات التكنولوجية المبتكرة مثل شاشة المسرح من BMW، وتجربة متعددة الحواس BMW iDrive مدعومة بأحدث جيل من نظام التشغيل BMW 8، بالإضافة إلى شاشة BMW المنحنية، وعناصر مساعدة لركن السيارة آليا عند المناورة في المساحات الضيقة، معايير جديدة ومتطورة لسيارة السيدان الكهربائية الفاخرة.



التصميم الخارجي: آفاق جديدة من الحضور الواثق والقوة والمتانة في عالم السيارات الفاخرة



توضح اللمسات التصميمية المعبرة مدى قوة الهيكل الخارجي لسيارة BMW الفئة السابعة الجديدة، لترتقي إلى آفاق جديدة في عالم السيارات الفاخرة والمتينة.

صممت الواجهة الأمامية بشكل عمودي بارز، مع مزيج من شبكة BMW الكلوية الكبيرة المضيئة، ما يعزز الانطباع العام بشخصيتها وحضورها القوي.

فيما صممت المصابيح الأمامية بطريقة ابتكارية وفريدة مكونة من قطعتين متطابقتين، لتمنح الفئة السابعة الجديدة طابعا خاصا ومميزا للغاية.



المقصورة الداخلية والمعدات: راحة استثنائية ومريحة أثناء السفر ضمن أجواء مبتكرة



يخلق التصميم الداخلي توازنا رائدا بين ديناميكيات القيادة وراحة السفر التي تميز BMW الفئة السابعة في جيلها الأخير. تمنح المقصورة الداخلية أجواء مبتكرة ورائعة للاستمتاع في رحلة استثنائية إلى عالم الرفاهية والإبداع المتمثل في قمرة القيادة المزودة بشاشة عرض منحنية من BMW، ومجموعة من الشاشات الرقمية، وأنماط رفاهية إضافية للسائق، وشريط الإضاءة BMW Interaction Bar الجديد كليا، والتروس العصري.



تم تصميم الصف الثاني من المقاعد الخلفية بطريقة عصرية ومساحات واسعة، فضلا عن العناصر المبتكرة المحيطة بمقعد الجلوس التي تجسد روعة الطراز الجديد وتطوره مثل شاشة المسرح من BMW، والمقاعد المريحة فائقة التطور المدعومة بوظائف استثنائية للتحكم في وضعيات مختلفة، ما يضفي على المقصورة سمات مميزة من الفخامة والرفاهية المطلقة.



تجربة رقمية فريدة مع المفهوم الجديد BMW iDrive ونظام التشغيل BMW 8



تقدم سيارة BMW الفئة السابعة الجديدة للعملاء، تجربة متعددة الحواس BMW iDrive مع أحدث جيل من نظام التشغيل BMW 8، وشاشة منحنية رقمية بالكامل، وشريط BMW Interaction Bar المبتكر، وميزات تكنولوجية رائدة كالمساعد الافتراضي الذكي من BMW، بالإضافة إلى ميزات رفاهية إضافية خاصة بالسائق، وأحدث إصدار من شاشة BMW Head-Up Display، ووظيفة الرؤية المعززة المتاحة لأول مرة على شاشة عرض المعلومات خلف عجلة القيادة، وتكنولوجيا التواصل الحدسي بين السائق والمركبة، لترتقي في متعة القيادة إلى مستويات جديدة تماما.



يتم الترحيب بالركاب في المقاعد الخلفية من خلال عروض ترفيهية فريدة من نوعها على شاشة مسرح BMW الجديدة، وهي شاشة عرض بانورامية بحجم 31.3 بوصة، وأبعاد 32:9، ودقة 8K تمتد من السقف إلى الأسفل بحركة تقنية مميزة، لتجعل الصف الثاني من المقاعد وكأنهم جالسون لحضور فيلم في سينما خاصة حصرية على متن السيارة.



لمسات ترفيه لا حدود لها داخل مقصورة السيارة مع شاشة مسرح BMW وتلفزيون أمازون فاير



تعد شاشة مسرح BMW المزودة بتلفزيون أمازون فاير المدمج من أبرز التجارب الرفاهية الفاخرة التي توفرها BMW الفئة السابعة الجديدة.

يتضمن ذلك شاشة تعمل باللمس بحجم 31.3 بوصة ودقة 8K مع نظام صوت دقيق Bowers & Wilkins ومؤثرات صوتية في المقعد، وأجهزة التحكم عن بعد المدمجة في شاشة مبتكرة تعمل باللمس BMW Touch Command، ونظام تظليل خلفي يعمل آليا عندما تكون شاشة مسرح BMW قيد التشغيل.



إطلاق طرازات جديدة بالشرق الأوسط.. قريباً



سيارة BMW 735i:



6 أسطوانات على خط واحد، محرك هجين معتدل (48 فولت)، شاحن BMW توربيني مزدوج، 286 حصانا، 425 نيوتن متر، من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثوان، ناقل حركة Steptronic بـ 8 سرعات.



سيارة BMW 740i:



6 أسطوانات على خط واحد، محرك هجين معتدل (48 فولت)، شاحن BMW توربيني مزدوج، 380 حصانا، 540 نيوتن متر، من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثوان، السرعة القصوى 250 كم/ساعة، ناقل حركة Steptronic بـ 8 سرعات.



سيارة BMW 760i xDrive:



8 أسطوانات، محرك هجين معتدل (48 فولت)، شاحن BMW توربيني مزدوج، 544 حصانا، 750 نيوتن متر، من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 4.2 ثوان، السرعة القصوى 250 كم/ساعة، ناقل حركة Steptronic بـ 8 سرعات.