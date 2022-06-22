أعلــنـــت جمـعـيــة الكاريكاتير الكويتيــة مشاركة أعضائها في معرض كاريكاتير ملتقى عمان الأول للكاريكاتير 2022 في مدينة عمان بالأردن (جاليري عمان) التابع لأمانة العاصمة الأردنية عمان، والذي سيقام تحت رعاية وزير الثقافة الأردني هيفاء النجار خلال الفترة من 27 إلى 30 الجاري، بناء على دعوة من رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين.



ولرابـطـــة رسـامـــي الكاريكاتير الأردنيين دور فعال في بناء برنامج متكامل وخطة عمل للعام القادم للقيام بدورها في المجتمع والمساهمة في بناء الرأي العام، إضافة إلى وضع عدة معارض على أجندة الرابطة لتنفذ في وقتها، وسيمثل جمعية الكاريكاتير الكويتية في الملتقى الفنان محمد القحطاني والفنانة منى التميمي.



هذا، ورحب رئيس الرابطة الفنان ناصر الجعفري بضيوف المملكة الأردنية، معربا عن سعادته بمشاركة فناني الكويت ودول العالم في هذا المحفل الفني لتبادل الخبرات بين الفنانين.