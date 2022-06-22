عبدالعزيز الفضلي



يختتم اليوم الأربعاء طلبة العلمي امتحاناتهم باختبار الكيمياء بينما يؤدي طلبة القسم الأدبي امتحان تاريخ العالم الحديث والمعاصر، على أن ينهوا اختباراتهم يوم غد الخميس بمادة الإحصاء.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، انه من خلال تصحيح الامتحانات اتضح ان النتائج الاولية مطمئنة وتبشر بالخير، مشيرة الى انها لن تختلف كثيرا عن السنة الماضية من ناحية العدد المتوقع نجاحه.



وفيما يتعلق باختبار اللغة العربية الذي قدمه طلبة القسمين أكد الموجه الأول لمادة اللغة العربية في منطقة الأحمدي التعليمية ورئيس لجنة تقدير الدرجات في الكنترول الأدبي خالد الكندري، أن عدد أوراق الاختبار للطلبة الذين تقدموا اليوم لاختبار اللغة العربية في القسم الأدبي بلغت 18968 ورقة.



وأشار الكندري إلى أن عدد اللجان في الكنترول الأدبي بلغ 16 لجنة للمعلمين و10 لجان للمعلمات، بالإضافة إلى لجنة الإحصاء واللجنة الفنية، مشيرا إلى أن الاختبار كان مناسبا لمستوى التحصيل العلمي لدى المتعلمين.



وتوجه الكندري بالشكر لكل القائمين على لجان التصحيح من إداريين ومعلمين على جهودهم المبذولة في الكنترول، مبشرا أبناءه الطلبة أن النتائج الأولية للاختبار مطمئنة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فيما تبقى لهم من اختبارات.