نظمت بورصة الكويت ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار التزام الشركة بدعم وتعزيز الأعمال المسؤولة والمستدامة والمؤثرة. وناقش الخبراء العديد من المواضيع المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والاستدامة، وقياس وإدارة التأثير (IMM)، وأهداف التنمية المستدامة. وكان من أبرز المتحدثين كبير الاقتصاديين في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيتو إنتيني، ورئيس مبادرة تأثير أهداف التنمية المستدامة (SDG Impact) فابيان ميشو، ومستشار التنمية الأول المستقل والمحاضر في جامعة «دوك» جين مولوت، ومحلل التأثير في برنامج Business Call to Action بيدرو كورتيز، الذين ناقشوا دراسات الجدوى لنماذج أعمال أكثر استدامة. وقال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي: «تواصل بورصة الكويت تعزيز سمعتها كمصدر نموذجي وشركة مسؤولة اجتماعيا وبيئيا، وذلك عبر تنفيذ ممارسات عمل مسؤولة ومستدامة. كما تستمر بدعم الشركات المدرجة بالسوق الكويتي فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، والذي تجسد من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستضافة ورشة العمل الناجحة التي تدعم جهودنا وتوسع آفاقنا في هذا المجال». بدورها، تحدثت هيديكو هيدزيالك، عن أهمية مبادرات القطاع الخاص وأسواق المال لدمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في نماذج أعمالهم وقراراتهم الاستثمارية.