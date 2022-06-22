القاهرة - خديجة حمودة



تم امس بمقر هيئة الاستثمار توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وبروتوكولات التعاون، لتعزيز التعاون المصري - السعودي في شتى المجالات، ومن بينها توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية.

وخلال توقيع الاتفاق، أكد الفريق «عبدالمنعم التراس» رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، مشيرا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية لفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التصنيع المختلفة، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح «التراس» أننا نستهدف بهذا التعاون مع شركة الفنار السعودية توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة، مشيدا بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة لشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية في هذه المجالات.