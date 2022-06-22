بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها المناطق الشمالية الشرقية من بنغلاديش، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية، وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها المناطق الشمالية الشرقية من بنغلاديش، مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.