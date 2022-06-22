اليوغا تتجاوز الحدود وجوهرها الحقيقي قوة موحدة تجمع الجميع



أسامة دياب



احتفلت سفارة الهند في الكويت باليوم العالمي الثامن لليوغا (IDY). وفي كلمته الافتتاحية، قال سفير الهند لدى الكويت، سيبي جورج، إن اليوغا هي نتاج الحضارة الهندية وهي هدية لا تقدر بثمن من الهند القديمة للعالم.



وأضاف: اليوغا ليست ديانة، فإنها طريقة حياة تهدف إلى عقل سليم في جسم سليم. اليوغا لا تميز ويمكن لجميع الناس ممارستها، بغض النظر عن قوتهم أو عمرهم أو قدرتهم. اليوغا لديها القوة الفطرية على ربط الناس والمجتمعات.



وتابع اليوغا تتجاوز الحدود وتجمع الجميع معا وفي جوهرها الحقيقي هي قوة موحدة.

وأشار إلى ان الاحتفالات التي أقيمت في الكويت تأتي جزءا من برنامج «The Guardian Ring» التابع للحكومة الهندية، مشيرا إلى أن 75 دولة من الشرق إلى الغرب احتفلت باليوم العالمي لليوغا.