قال المرصد السوري لحقوق الإنسان انه وثق مقتل عسكريين من القوات السورية وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى مشفى دير الزور العسكري، جراء هجوم جديد على موقع عسكري سوري في المنطقة ذاتها التي جرى فيها استهداف حافلة عسكرية أسفرت عن مقتل نحو 15 عنصرا يوم أمس الأول.



واتهم المرصد خلايا تنظيم داعش بتنفيذ الهجوم، وذلك بعد 24 ساعة على تبنيه الهجوم ضمن منطقة جبل البشري ببادية محافظة الرقة.



وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقا لتوثيقات المرصد السوري، 243 قتيلا منذ مطلع العام 2022، هم: 112 من عناصر تنظيم داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، و130 من الجيش السوري والميليشيات الموالية لها، قتلوا في 44 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب، بالإضافة الى مقتل مواطن بهجمات التنظيم في البادية.