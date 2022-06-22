الأمير محمد بن سلمان: "هدفنا هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية"

استقبل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعوديةفي عمان في مستهل زيارته المملكة الأردنية الهاشمية التي وصلها قادما من القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" ان الملك عبد الله الثاني والأمير محمد بن سلمان عقدا مباحثات في قصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ونقل سمو ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأخيه الملك فيما حمل جلالته سموه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

وذكرت وكالة "بترا" أن الجانبين أكدا اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن للصندوق الأردني -السعودي للاستثمار المساهمة فيها.

وأكد العاهل الأردني خلال المباحثات الدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز العمل العربي المشترك، والعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص السعودية المتواصل على توطيد العلاقات الأخوية مع الأردن، والعمل على إدامة التنسيق والتشاور تحقيقا لمصالح البلدين الشقيقين وخدمة لقضايا المنطقة.

وقال ولي العهد السعودي إن العلاقات بين البلدين تاريخية والتعاون مستمر في كافة القطاعات، مبيناً ان :" هدفنا هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية".

واضاف: "هنالك فرص كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين"، مؤكدا الحرص على المساهمة الفعالة في الاستثمار بهذه الفرص.

هذا ومنح اللك عبدالله الثاني الأمير محمد بن سلمان قلادة "الحسين بن علي" تعميقاُ وتجسيداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وتعد هذه القلادة أرفع وسام مدني في الأردن وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان ضمن جولة في المنطقة زار خلالها مصر وتشمل تركيا أيضا.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان ان العاهل الأردني وولي عهده كانا في استقبال الأمير محمد بن سلمان الذي وصل الى الأردن على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين.

ووفق بيانات اعلن عنها وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي خلال فعاليات ملتقى الاعمال الأردني -السعودي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 ما يقارب أربعة مليارات دولار.

وقدر الشمالي قيمة الاستثمارات السعودية في الاردن بحوالي 12 مليار دولار تتوزع على قطاعات (النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والانشاءات السياحية).