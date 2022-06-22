المتحدثة باسم الوزارة: نرصد جميع الوسائل الإعلامية لضمان التزامها بالقوانين

عازمون على التصدي لأي وسيلة تنتهك القوانين المنظمة

ندعو لتحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية

عاطف رمضان

تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية، أحال وزير الإعلام والثقافة، د.حمد روح الدين، 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شمل القرار سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، أنوار مراد، إن لجنة رصد المخالفات الإعلامية أوصت بإحالة هذه الوسائل الإعلامية التي تشمل صحفا إلكترونية وقنوات فضائية الى النيابة العامة لبثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لصريح القوانين الإعلامية (قانون المرئي والمسموع، قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني) فيما أوصت اللجنة بسحب تراخيص الصحف الإلكترونية المخالفة.

كما أشارت إلى أن الوزارة وعبر لجنة رصد المخالفات الإعلامية المشكلة مؤخراً تقوم برصد جميع الحسابات الإخبارية والصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية لضمان التزامها بالقوانين المنظمة لهذا الشأن وشددت الى ضرورة تحري الدقة في نشر الاخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية ، مؤكدة عزم الوزارة التصدي مباشرة لأي وسيلة اعلامية تنتهك القوانين المنظمة.