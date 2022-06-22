حصل نجم البوب البريطاني إد شيران على قرار قضائي ينال بموجبه تعويضاً تفوق قيمة 1,120 مليون دولار نظير النفقات والرسوم التي تكبدها في مواجهة قضائية خرج منها رابحاً مع كاتبين وملحنين ادعيا عليه بتهمة السرقة الأدبية.

وكانت المحكمة العليا في لندن حكمت لصالح شيران في بداية نيسان/أبلريل الفائت بعد محاكمة رأى فيها المغني نموذجاً للممارسات التعسفية التي تقوّض القطاع الموسيقي.

واعتبرت المحكمة أن شيران (31 عاماً) لم يلجأ "لا عمداً ولا سهواً" إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو "أوه واي" (الصادرة عام 2015) لاستخدامه في أغنيته "شيْب أوف يو" التي حققت نجاحاً عالمياً وكانت الأكثر مبيعاً في العالم سنة 2017 وبلغ عدد المستمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة سبوتيفاي وعدد مشاهديها على يوتيوب نحو ستة مليارات.

وأصدر القاضي أنتوني زاكارولي الثلاثاء قراراً بتدريك المدعيين الخاسرين رسوم الدعوى ونفقاتها البالغة 916200 جنيه استرليني (اي نحو1,121 مليون دولار).

وخلال المحاكمة التي استمرت حوالى عشرة أيام في آذار/مارس، تم بث الأغنيتين المعنيتين بالدعوى، إضافة إلى مقطع بُث عن طريق الخطأ من أغنية لم تُنشر بعد للمغني البريطاني.

وكان إد شيران نفى أن يكون "استعار" أفكارا لمؤلفين موسيقيين مغمورين، وذلك ردا على محامي المدعين الذي أقر بـ"النبوغ" الفني لدى المغني لكنه شبهه بطائر "العقعق" الذي يُتهم أحيانا بالسرقة.