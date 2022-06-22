أطلقت منظمة الصحة العالمية تطبيقا للهواتف الذكية لتقديم معلومات بشأن مستويات الأشعة فوق البنفسجية ويحدد الأوقات الزمنية التي تكون فيها حاجة إلى الحماية من الشمس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها قامت بتطوير تطبيق "صن سمارت جلوبال يو في" بالاشتراك مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية، وهو تطبيق مجاني ويهدف إلى "خفض العبء العالمي لسرطان الجلد والضرر الذي يصيب العين بسبب الأشعة فوق البنفسجية".

ويستخدم التطبيق البيانات الحالية من خدمات الطقس.

وقالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة قسم البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية "الأدلة تظهر ان التعرض الشديد للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي لسرطان الجلد. لذلك من المهم للغاية أن يعرف الناس متى وكيف يحمون أنفسهم".