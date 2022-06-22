ذكرت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية أن حكومة روما قد توافق خلال الأسبوع الحالي على خطة جديدة للمساعدة في خفض قيمة فواتير الطاقة في إيطاليا بقيمة 3 مليارات يورو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن الإجراءات الجديدة ستخفض تأثير فواتير الطاقة في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة الإيطالية المرحلة الثانية من برنامج دعم الوقود في محطات التموين.

يذكر أن الحكومة الإيطالية رصدت بالفعل أكثر من 30 مليار يورو للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين وفرضت رسما على الأرباح الإضافية للشركات بهدف تمويل هذه المساعدات.

وقال وزير الطاقة الإيطالي روبرتو سينجولاني أمس إن المقترح الإيطالي لوضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي يكسب دعما متزايدا من دول الاتحاد حيث يراه الكثير من الدول "الحل الوحيد" لوقف ارتفاع الأسعار.

وأوصت إيطاليا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد من روسيا بهدف المساعدة في كبح جماح التضخم في الاتحاد، لكن دولا مثل ألمانيا شككت في جدوى هذا الاقتراح.

وقال سينجولاني في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما "أسعار الغاز لا ترتفع لسبب طبيعي ... أسعار الغاز ارتفعت لأن هناك شخصا ما في مكان ما قرر ذلك".

يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 43% بسبب تراجع كميات الغاز القادمة من روسيا عبر خط نورد ستريم إلى أقل من 40% من طاقته التشغيلية.